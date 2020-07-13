В Перми с 14 июля начнут работать аттракционы в парке имени Горького
На заседании краевого оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции приняли решение разрешить в парке Горького открыть аттракционы с 14 июля. До этого в нем можно было лишь прогуляться.
В администрации парка рассказали, что при этом будут соблюдаться дополнительные меры санитарной предосторожности. В частности, перед кассами и входами на аттракционы будет дистанционная разметка, в туалетах появятся средства для дезинфекции рук. Посетители аттракционов будут рассаживаться с соблюдением социального дистанциирования.
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ИСТОЧНИК KP.RU