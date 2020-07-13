В России могут выпустить памятную монету, посвященную 300-летию Перми

13 Июль 2020 2020-07-13T18:18:51+03:00

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В рамках своей эмиссионной деятельности Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, которые распространяются как внутри страны, так и за границей. Изготавливаются они на Московском и Санкт-Петербургском монетных дворах.

В апреле этого года краевые власти направили в Центробанк письмо с просьбой выпустить памятную монету к 300-летию Перми. И вот пришел ответ.

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила врио губернатора Прикамья Дмитрию Махонину, что этот вопрос будет рассмотрен при формировании плана выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет на 2023 год. Копия ее письма приводится на телеграмм-канале «Компрос».

ИСТОЧНИК KP.RU