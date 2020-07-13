В Прикамье разыскивают 42-летнего велосипедиста с татуировкой на плече
Родные и полиция разыскивают 42-летнего Олега Григорьева. 7 июля днем он уехал на велосипеде "MTR andes" зелёного цвета с автовокзала в Чайковском, и с тех пор его больше не видели.
Приметы: рост 166 – 168 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы русые.
Был одет в белую футболку с серыми полосками, джинсовые шорты и синие кроссовки.
На правой руке от плеча до локтя татуировка, на которой изображены листочки.
Всех, кому известно местонахождение Олега Всеволодовича, просят сообщить по телефонам: 02, 102- полиция; 112-ЕДДС; 8 (342) 241-36-40; 8-922-31-41-112 (волонтеры).
ИСТОЧНИК KP.RU