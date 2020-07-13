2020-07-13T17:37:56+03:00
Происшествия

В Прикамье разыскивают 42-летнего велосипедиста с татуировкой на плече

Он пропал 7 июля
Андрей МАТЛИН
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Фото: страница ВК поискового отряда "Регион 59".Фото: страница ВК поискового отряда "Регион 59".
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Родные и полиция разыскивают 42-летнего Олега Григорьева. 7 июля днем он уехал на велосипеде "MTR andes" зелёного цвета с автовокзала в Чайковском, и с тех пор его больше не видели.

Приметы: рост 166 – 168 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы русые.

Был одет в белую футболку с серыми полосками, джинсовые шорты и синие кроссовки.

На правой руке от плеча до локтя татуировка, на которой изображены листочки.

Всех, кому известно местонахождение Олега Всеволодовича, просят сообщить по телефонам: 02, 102- полиция; 112-ЕДДС; 8 (342) 241-36-40; 8-922-31-41-112 (волонтеры).

ИСТОЧНИК KP.RU

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