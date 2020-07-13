Энергетики «ПСК» приступили к запуску горячей воды в микрорайонах Висим и Рабочий поселок

13 Июль 2020 2020-07-13T17:21:18+03:00

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Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») завершили гидравлические испытания тепловых сетей, по которым тепловая энергия поступает в часть жилого фонда Мотовилихинского района Перми. В настоящее время проводится заполнение тепломагистралей в микрорайонах Висим и Рабочий поселок.

Пусконаладочные работы должны также выполнить обслуживающие организации. В их зону ответственности входит проверка работоспособности теплоустановок зданий внутридомовых сетей. Пусконаладочные работы продлятся до вечера 15 июля. Об отсутствии горячей воды в доме после этого срока жителям необходимо сообщать в свои УК/ТСЖ.

Энергетики приносят горожанам извинения за временные неудобства и напоминают: подготовка тепловых сетей к зиме необходима для надежного теплоснабжения пермяков в отопительном сезоне 2020-2021 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU