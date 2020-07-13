Суперакция: «Комсомольская правда» устраивает распродажу детских журналов
«Комсомольская правда» в Перми и ФГУП «Почта России» запускают совместную акцию - «Распродажа детских журналов».
Весь июль стоимость за один детский журнал составит всего 50 рублей. А комплект из двух журналов будет стоить 99 рублей. Порадуйте своих детей и внуков раскрасками, комиксами, рассказами и журналами-загадками с персонажами всеми любимых мультипликационных героев.
Фото: Василий Вахрин
Приобрести журналы вы можете во всех отделениях Почты России или в редакции «Комсомольской правды» по улице Николая Островского, 76б. Телефоны: 206-45-00 и 8-950-461-41-66.
Фото: Василий Вахрин
ИСТОЧНИК KP.RU