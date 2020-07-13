Суперакция: «Комсомольская правда» устраивает распродажу детских журналов

13 Июль 2020 2020-07-13T16:03:11+03:00

Весь июль стоимость за один детский журнал составит всего 50 рублей. А комплект из двух журналов будет стоить 99 рублей

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«Комсомольская правда» в Перми и ФГУП «Почта России» запускают совместную акцию - «Распродажа детских журналов».

Весь июль стоимость за один детский журнал составит всего 50 рублей. А комплект из двух журналов будет стоить 99 рублей. Порадуйте своих детей и внуков раскрасками, комиксами, рассказами и журналами-загадками с персонажами всеми любимых мультипликационных героев.

Фото: Василий Вахрин

Приобрести журналы вы можете во всех отделениях Почты России или в редакции «Комсомольской правды» по улице Николая Островского, 76б. Телефоны: 206-45-00 и 8-950-461-41-66.

Фото: Василий Вахрин

ИСТОЧНИК KP.RU