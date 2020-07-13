С 15 июля в Перми изменятся 5 автобусных маршрутов

13 Июль 2020 2020-07-13T15:54:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В администрации краевого центра объявили, что с 15 июля стартует завершающий этап внедрения новой маршрутной сети. Из автобусных маршрутов 5 поменяют путь следования. На всех муниципальных маршрутах, кроме маршрутных такси, станут доступны бесплатная пересадка и оплата проезда банковской картой.

Автобусный маршрут №67 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый» продлят до микрорайона Заостровка. Со стороны микрорайона Садовый он будет следовать по улице Макаренко без заезда на площадь Дружбы. Предполагается, что это позволит сэкономить в пути до 10 минут.

Чтобы связать улицы Тургенева и Макаренко с центральной частью города поменяют маршрут автобуса №4 «площадь Дружбы – микрорайон Нагорный». Его перенаправят на улицу Тургенева, он будет следовать до площади Дружбы.

Автобусный маршрут №61 «Центральный рынок – НПО «Биомед» – микрорайон Новые Ляды» будет следовать через микрорайон Ива до Комсомольской площади. После 15 июля интервал движения не будет превышать 60 минут против прежних 86. Будет добавлено одно отправление в более позднее время из города в сторону Новых Лядов. Чтобы добраться до НПО «Биомед», можно совершить бесплатную пересадку на автобусные маршруты №5 или №26. Чтобы добраться до Центрального рынка, можно совершить бесплатную пересадку на автобусные маршруты №1, №19, №45, №59 и №74.

Автобусный маршрут №26 «микрорайон Центральная усадьба – улица Ушинского» будет следовать от улицы КИМ напрямую по улице Тургенева, без заезда на площадь Дружбы, что позволит сэкономить время в пути. Отдельные рейсы будут следовать до микрорайона Крольчатник. Новый маршрут следования – «микрорайон Центральная усадьба – улица Ушинского – микрорайон Крольчатник».

Автобусный маршрут №59 «микрорайон Юбилейный – Ипподром» будет следовать от микрорайона Юбилейный до аэропорта Бахаревка. По просьбам жителей будут организованы отдельные отправления до улицы милиционера Власова. Они будут совершаться каждые 30 минут. Напомним, ранее в Индустриальном районе для связи с социальными объектами внутри района, были запущены новые кольцевые маршруты №28 и №29. Так, на участке от остановки «Роща» до лицея №3 можно воспользоваться этими маршрутами. Добраться от микрорайона Нагорный до Ипподрома можно на автобусном маршруте №9 «микрорайон Хмели – микрорайон Нагорный – Субботино», на котором с 1 июля увеличено количество транспортных средств и сокращен интервал движения до 9-15 минут.

В последнем этапе внедрения новой маршрутной сети будут участвовать также автобусные маршруты №1, №25, №35, №41 и №78. Маршрут следования этих автобусов не поменяется, но станут доступны бесплатная пересадка в течение 40 минут на маршрутах №1, №25, №35 и №41 и 60 минут – на маршруте №78, а также оплата банковской картой. Одновременно с этим на всех этих маршрутах начнется обновление подвижного состава.

Актуальное расписание и новые схемы маршрутов движения в ближайшее время появятся на сайте МКУ «Гортранс» в разделе «Online-расписание» и во вкладке «Новая маршрутная сеть».

ИСТОЧНИК KP.RU