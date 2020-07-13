«Есть захотят, придут». В Перми из приюта сбежали три мальчика

13 Июль 2020 2020-07-13T14:42:12+03:00

15-летний Саша - один из мальчиков, который сбежал из приюта.

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В Перми из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Доверие», что находится на улице Победы, 37, в четверг, 9 июля сбежали трое мальчишек: 12, 14 и 15 лет.

Мама одного из детей, 15-летнего Саши Сысуева забила тревогу. Мальчик пропал четыре дня назад.

- Саша позвонил вчера с чьего-то телефона и сказал, что с ним все хорошо, что находится где-то на Гайве, - рассказала его мама. - Он у меня в центре пока я дом в порядок не приведу и работу не найду. Мы с родственниками вчера всю Гайву объехали, не нашли его. В Приют сначала дозвониться не могли, а когда дозвонились, нам там сказали: «Чего их искать, есть захотят, сами вернутся!» - Пожалуйста, помогите найти ребенка, мы за него очень волнуемся, - призывает неравнодушных людей мама мальчика.

В социально-реабилитационном центре отказались комментировать произошедшее. В пресс-службе УВД города Перми сообщили, что по факту произошедшего проводят проверку.

Если вам известно, где находятся дети, просьба позвонить по номеру 102.

ИСТОЧНИК KP.RU