2020-07-13T11:45:12+03:00
Происшествия

В Перми мужчина разбил витрину и получил за это 150 тысяч рублей

Он не увидел ее и ударился головой
Анна Маркова
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Суд постановил выплатить компенсацию пострадавшему мужчине.Суд постановил выплатить компенсацию пострадавшему мужчине.Фото: Василий Вахрин
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Происшествие произошло еще в марте 2019 года. Мужчина пришел в торговый центр «Арена» на улице шоссе Космонавтов, 65 Б. При входе в отдел «Sparta» он столкнулся со стеклянной витриной высотой около 3 метров, ударился об нее головой. От удара стекло разбилось, осколки упали на мужчину и поранили его.

После этого случая он обратился в суд и заявил, что в магазине не было обозначающих и предупреждающих знаков, для безопасности посетителей от столкновения со стеклянными перегородками.

- Суд принял во внимание доводы пострадавшего и назначил выплатить владельца торгового центра «Арена» компенсацию морального вреда в 150 тысяч рублей, - сообщает Пермский краевой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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