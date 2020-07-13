2020-07-13T10:23:46+03:00
Общество

В Перми начнут строить детскую железную дорогу

Ее маршрут пройдет вдоль набережной Камы
Ксения ОГАРЕВА
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Фото: permkrai.ruФото: permkrai.ru
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В следующем году в Перми начнут строить детскую железную дорогу. Ее маршрут пройдет там же, где в 1939 году была возведена первая детская железная дорога на Свердловской магистрали.

Проект предполагает восстановление домов по улице Горького, строительство станции по пути следования и большого кругового депо.

- Это будет депо, повторяющее дореволюционное паровозное здание, с соответствующей инфраструктурой по обслуживанию техники, - рассказал начальник СвЖД Иван Колесников.

Предполагается, что на первом этаже будет музей истории Уральской железной дороги, на втором этаже – учебный центр Пермской детской железной дороги, который сможет стать филиалом Кванториума.

- Кроме того, рядом с Заводом им. Шпагина появится гостиница и музей автомобилей, - отметил глава региона Дмитрий Махонин. - Детская железная дорога пройдет вдоль набережной. Образовательный центр учитывает появление классов для детей, которые будут обучаться железнодорожному делу.

Сейчас отраслевой институт РЖД – «Уралжелдорпроект» - проводит проектно-изыскательские работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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