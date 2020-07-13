2020-07-13T09:51:43+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Райффайзенбанк запустил сервис по подбору и оформлению ОСАГО онлайн

Новый сервис позволяет легко оценить множество вариантов страхования и выбрать лучший
Виктор Правдин
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Для удобства клиентов часть данных по автомобилю и оформителю будет заполняться автоматически. Фото: РайффайзенбанкДля удобства клиентов часть данных по автомобилю и оформителю будет заполняться автоматически. Фото: Райффайзенбанк
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Клиенты Райффайзенбанка могут выбрать и оформить ОСАГО в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. Новый сервис позволяет легко оценить множество вариантов страхования и выбрать лучший.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти на вкладку «Новый продукт» в Райффайзен-Олнайн и выбрать раздел «Оформить страховку». Заполнение заявки и получение страховки займет не более пяти минут. Для удобства клиентов часть данных по автомобилю и оформителю будет заполняться автоматически.

- Клиент может сравнить предложения от ведущих страховых компаний и выбрать наиболее выгодный вариант. Весь процесс проходит онлайн, полис будет выслан на указанный клиентом e-mail. А оплатить полис можно картой любого банка. Это простой способ выбрать ОСАГО по нужным параметрам и получить страховку буквально за несколько минут, — отметил Роман Карандин, руководитель отдела развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов Райффайзенбанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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