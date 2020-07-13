Энергетики «ПСК» начали подключение потребителей к новой тепломагистрали на улице Полины Осипенко

13 Июль 2020 2020-07-13T09:47:04+03:00

Обновление теплосетей проводится поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан

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«Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») приступила к подключению потребителей к новой тепломагистрали на ул. Полины Осипенко. Ранее энергетики смонтировали на участке от ул. Пионерская до Комсомольского проспекта 732 метра теплопровода в современной ППУ-изоляции. Такие коммуникации имеют повышенный срок эксплуатации до 25 лет и позволят надежно снабжать теплом пермяков.

Техническое перевооружение 790 метров тепловых сетей в центральной части города на улице Полины Осипенко ведется в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры к отопительному сезону 2020-2021 годов. Работы согласованы с администрацией города Перми и дорожными службами. Обновление теплосетей проводится поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.

Сейчас на улице Полины Осипенко на первом этапе на участке от ул. Пионерской до Комсомольского проспекта выполнено перекрытие канала, проведена гидроизоляция канала и сделана обратная засыпка. На втором этапе до жилого дома по Комсомольскому проспекту, 68 ведется монтаж теплопровода и «П-образного» компенсатора. Здесь осталось смонтировать 58 метров трубы. Работы по данному объекту подходят к завершению.

В разгаре летняя подготовка к следующему отопительному сезону. Все работы проводятся с соблюдением мер безопасности, персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. Наша задача – подготовить городские теплосети к зиме, - отмечает технический директор – главный инженер «Пермской сетевой компании» Владислав Маслов.

В межсезонье также проходят перекладки теплосетей на улицах Газеты «Звезда», Революции и Островского. Выполняется техническое перевооружение тепломагистралей на улицах Солдатова, Чайковского, и в правобережной части города на улицах Федосеева, Закамская, Автозаводская, Маршала Рыбалко, Чистопольская, Сивашская. В 2020 году в рамках масштабной модернизации тепловых сетей в краевой столице будет заменено порядка 10 км магистральных и распределительных тепловых сетей.

Энергетики приносят жителям извинения за временный доставленный дискомфорт, и напоминают: замена теплосетей обеспечивает стабильную подачу отопления и горячей воды горожанам в будущем отопительном сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU