2020-07-13T09:24:05+03:00
Происшествия

В Перми в выходные двое детей выпали из окон квартир

ЧП произошли в Мотовилихинском и Дзержинском районах
Анна Маркова
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Детей госпитализировала «скорая» в Детскую краевую клиническую больницу.Детей госпитализировала «скорая» в Детскую краевую клиническую больницу.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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В Перми в субботу, 11 июля, на улице Ивдельская, что в микрорайоне Вышка, из окна второго этажа выпал трехлетний мальчик. Ребенок забрался на подоконник и надавил на москитную сетку. С травмами «скорая» отвезла мальчика в больницу.

Еще один несчастный случай, причиной которого стало открытое окно, произошло в Дзержинском районе в воскресенье, 12 июля. С четвертого этажа дома по улице Хабаровской выпал 6-лтений мальчик. Ребенок получил серьезные травмы, медики госпитализировали его в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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