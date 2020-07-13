В Перми в выходные двое детей выпали из окон квартир
ЧП произошли в Мотовилихинском и Дзержинском районах
Детей госпитализировала «скорая» в Детскую краевую клиническую больницу.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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В Перми в субботу, 11 июля, на улице Ивдельская, что в микрорайоне Вышка, из окна второго этажа выпал трехлетний мальчик. Ребенок забрался на подоконник и надавил на москитную сетку. С травмами «скорая» отвезла мальчика в больницу.
Еще один несчастный случай, причиной которого стало открытое окно, произошло в Дзержинском районе в воскресенье, 12 июля. С четвертого этажа дома по улице Хабаровской выпал 6-лтений мальчик. Ребенок получил серьезные травмы, медики госпитализировали его в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU