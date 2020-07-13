В Пермском крае 26-летняя девушка погибла в ДТП, после столкновения автомобиля с лосем
Авария произошла в Осинском районе
ВАЗ столкнулся с лосем в Осинском районе. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.
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В Осинском районе, 12 июля, в 23.10 случилось ДТП на дороге Болгары - Юго-Камский - Крылово. За рулем ВАЗ-2170 был 29-летний житель Тобольска. По информации ГУ МВД по Пермскому краю, он превысил скорость в зоне действия знака «Дикие животные». Машина столкнулась с лосем.
- В результате ДТП 26-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщает ГУ МВД региона. - В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU