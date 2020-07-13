2020-07-13T08:10:10+03:00
Происшествия

В Пермском крае 26-летняя девушка погибла в ДТП, после столкновения автомобиля с лосем

Авария произошла в Осинском районе
Анна Маркова
Поделиться:
ВАЗ столкнулся с лосем в Осинском районе. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.ВАЗ столкнулся с лосем в Осинском районе. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.
Изменить размер текста:

В Осинском районе, 12 июля, в 23.10 случилось ДТП на дороге Болгары - Юго-Камский - Крылово. За рулем ВАЗ-2170 был 29-летний житель Тобольска. По информации ГУ МВД по Пермскому краю, он превысил скорость в зоне действия знака «Дикие животные». Машина столкнулась с лосем.

- В результате ДТП 26-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщает ГУ МВД региона. - В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми мужчина разбил витрину и получил за это 150 тысяч рублей
В Пермском крае за сутки коронавирус выявили у 6 детей
В Пермском крае за сутки 71 человек заболел коронавирусом
В Перми начнут строить детскую железную дорогу
«Пытались откачать». В Перми утонул еще один мужчина
Райффайзенбанк запустил сервис по подбору и оформлению ОСАГО онлайн
Энергетики «ПСК» начали подключение потребителей к новой тепломагистрали на улице Полины Осипенко
В Перми в выходные двое детей выпали из окон квартир
В Пермском крае 26-летняя девушка погибла в ДТП, после столкновения автомобиля с лосем
В Пермском крае выписали еще 12 человек после лечения коронавируса
В Перми на берегу нашли труп молодого мужчины
«Поиски завершились». В Перми утонул студент из Марокко
В Перми шесть автобусов поменяли маршруты
В Пермском крае 61 человек заболел коронавирусом
В Перми обманутые дольщики вывесили обращение на долгострое
В Перми за сутки умерли 7 человек, инфицированных коронавирусом
Театр "У Моста" стал номинантом Всероссийской премии
"Два человека пострадали". В Перми водитель выехал на односторонку навстречу движения