В Пермском крае 26-летняя девушка погибла в ДТП, после столкновения автомобиля с лосем

13 Июль 2020 2020-07-13T08:10:10+03:00

ВАЗ столкнулся с лосем в Осинском районе. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

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В Осинском районе, 12 июля, в 23.10 случилось ДТП на дороге Болгары - Юго-Камский - Крылово. За рулем ВАЗ-2170 был 29-летний житель Тобольска. По информации ГУ МВД по Пермскому краю, он превысил скорость в зоне действия знака «Дикие животные». Машина столкнулась с лосем.

- В результате ДТП 26-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщает ГУ МВД региона. - В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU