2020-07-12T11:34:53+03:00
Общество

В Перми шесть автобусов поменяли маршруты

Причина – дорожные работы
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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В связи с дорожными работами на улице Карпинского временно изменятся маршруты следования автобусов №4, №28, №29, №47, №56 и №59, сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Автобус №4 «Микрорайон Садовый – Микрорайон Нагорный» в прямом направлении будет следовать по улицам Карпинского, Советской Армии, Мира, Космонавта Леонова, Геологов и далее по маршруту. В обратном направлении - по улицам Космонавта Леонова, Мира, Советской Армии, Карпинского и далее по маршруту.

Автобус №28 «Проспект Декабристов – улица Милиционера Власова» от улицы Свиязева пойдет по улицам Карпинского, Рязанской, Шахтерской, проспекту Декабристов.

Автобус №29 «Улица Милиционера Власова – проспект Декабристов» от проспекта Декабристов пойдет по улицам Шахтерской, Рязанской, Карпинского и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №47 «Мачтобаза – Порт Пермь – Аэропорт Бахаревка» будет укорочен до остановки «Микрорайон Ераничи».

Автобус №56 «Пермь-II – микрорайон Крохалева» в прямом и обратном направлениях будет следовать по улицам Карпинского, Стахановской, Мира, Качалова (обратно по Одоевской), Рязанской, Карпинского и далее по маршруту.

Автобус №59 «Микрорайон Юбилейный – Ипподром» будет ходить по улицам Карпинского, Советской Армии, Мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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