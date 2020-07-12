В Пермском крае 61 человек заболел коронавирусом

12 Июль 2020 2020-07-12T12:05:36+03:00

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В Пермском крае выявлен 61 новый случайй заражения COVID-19: 23 человека проходят лечение в больницах, 38 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее количество на 12 июля составило 4403, сообщили в краевом Минздраве.

Из 61 нового инфицированного – 23 мужчины, 35 женщин, 3 мальчика. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 26 человек, 27 человек в возрасте 45-65, 5 человек старше 65 лет.

В Прикамье за сутки зафиксировано семь летальных исходов: четыре человека умерли от COVID-19, еще трое инфицированных коронавирусом пациента - по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, всего на 12 июля в Пермском крае 159 летальных исходов среди людей, инфицированных COVID-19.

За минувшие сутки из медицинских учреждений региона выписали еще 18 пациентов, которые лечились от коронавирусной инфекции. Общее количество оправившихся от COVID-19 в Пермском крае на сегодня составляет 3340.

ИСТОЧНИК KP.RU