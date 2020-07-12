В Перми обманутые дольщики вывесили обращение на долгострое
В микрорайоне «Авиатор» четвертый год торчит недостроенное здание многоэтажки по улице Старцева, 143. На днях на здании появился баннер «Обманутый дольщик "ГОРДОЕ" наследие Пермского края», рассказали в telegram-канале «Пермская тележка»
Напомним, строительство занималась компания «Камская долина», ставшая банкротом.
- На протяжении четырех лет дольщики не наблюдают никакой активности по продолжению строительства жилого дома. Все это время объект готов лишь наполовину. Еще в 2019 году застройщик заявил, что средств на окончание дома «пока» нет. Годы идут, а денег все нет, - отметили в группе.
ИСТОЧНИК KP.RU