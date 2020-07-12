В Перми обманутые дольщики вывесили обращение на долгострое

12 Июль 2020 2020-07-12T12:48:19+03:00

Дом по улице Старцева не могут сдать уже 4 года

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В микрорайоне «Авиатор» четвертый год торчит недостроенное здание многоэтажки по улице Старцева, 143. На днях на здании появился баннер «Обманутый дольщик "ГОРДОЕ" наследие Пермского края», рассказали в telegram-канале «Пермская тележка»

Напомним, строительство занималась компания «Камская долина», ставшая банкротом.

- На протяжении четырех лет дольщики не наблюдают никакой активности по продолжению строительства жилого дома. Все это время объект готов лишь наполовину. Еще в 2019 году застройщик заявил, что средств на окончание дома «пока» нет. Годы идут, а денег все нет, - отметили в группе.

ИСТОЧНИК KP.RU