Театр "У Моста" стал номинантом Всероссийской премии

12 Июль 2020 2020-07-12T08:41:57+03:00

Пермяки могут поддержать театр и проголосовать за него

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Пермский театр «У Моста» номинирован на премию «На Благо Мира» в номинации «За доброту в искусстве». Это независимая премия, которая присуждается индивидуальным авторам и творческим коллективам за добро и гуманизм в искусстве. Она существует с 2011 года. Победителей в ней определяет народное голосование.

Номинантом премии 2020 стал спектакль «Мачеха Саманишвили» театра «У Моста». Премьера грузинской комедии «Мачеха Саманишвили» состоялась в театре «У Моста» в декабре 2019 года. Музыкальная комедия, наполненная грузинскими песнями, танцами и тостами, сразу же полюбилась зрителям, оживила в театре атмосферу солнечной Грузии и в этом смысле стала продолжением так полюбившегося зрителям спектакля «Ханума».

Пермяки могут поддержать любимый театр и проголосовать за него на странице премии «На Благо Мира».

ИСТОЧНИК KP.RU