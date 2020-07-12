2020-07-12T08:41:57+03:00
Звезды

Театр "У Моста" стал номинантом Всероссийской премии

Пермяки могут поддержать театр и проголосовать за него
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Фото: Вадим БалакинФото: Вадим Балакин
Изменить размер текста:

Пермский театр «У Моста» номинирован на премию «На Благо Мира» в номинации «За доброту в искусстве». Это независимая премия, которая присуждается индивидуальным авторам и творческим коллективам за добро и гуманизм в искусстве. Она существует с 2011 года. Победителей в ней определяет народное голосование.

Номинантом премии 2020 стал спектакль «Мачеха Саманишвили» театра «У Моста». Премьера грузинской комедии «Мачеха Саманишвили» состоялась в театре «У Моста» в декабре 2019 года. Музыкальная комедия, наполненная грузинскими песнями, танцами и тостами, сразу же полюбилась зрителям, оживила в театре атмосферу солнечной Грузии и в этом смысле стала продолжением так полюбившегося зрителям спектакля «Ханума».

Пермяки могут поддержать любимый театр и проголосовать за него на странице премии «На Благо Мира».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми за сутки умерли 7 человек, инфицированных коронавирусом
Театр "У Моста" стал номинантом Всероссийской премии
"Два человека пострадали". В Перми водитель выехал на односторонку навстречу движения
Вновь возникла идея объединить Пермь с Екатеринбургом и Челябинском
Итоги расследования: Названа причина таинственной гибели людей на перевале Дятлова
В Пермском крае 60 новых заболевших коронавирусом
В Прикамье завершены поиски мужчины, уехавшего в лес на оранжевом велосипеде
«Разбился насмерть». 4-летний мальчик выпал в Перми из окна
В Перми изменилось движение трамваев
«Ушел под воду и не выныривает». В Перми утонул молодой мужчина из Марокко
Хроники коронавируса: в Перми выписали 16 человек
«Помогите найти человека». В Прикамье пропал мужчина, уехавший в лес на оранжевом велосипеде
«Украл, выпил, в тюрьму». В Прикамье обокрали церковную лавку
Специалисты Центра медицинской профилактики рассказали, как оградить свой организм от инфекций
«Будет четыре остановки». Из центра Перми до Закамска собираются пустить скоростные электрички «Ласточка»
Пермяки, застрявшие на 5 месяцев в Барселоне, просят помочь им вернуться домой
«Это будет самое неприятное событие года». Максим Кис рассказал в соцсети о вариантах объезда закрытого перекрестка в Перми
Депутаты-азотчики поддерживают участников конкурса цветников
В Пермском крае в новые квартиры переехали больше 1000 жителей аварийных домов
В Пермском крае выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
Алексей Колясников назначен техническим директором – главным инженером ОСП «Пермская» ООО «Пермская сетевая компания»
В Перми с крыши девятиэтажного дома упал молодой мужчина
В Пермском крае иномарка сбила 14-летнюю школьницу на мопеде