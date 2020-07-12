"Два человека пострадали". В Перми водитель выехал на односторонку навстречу движения

12 Июль 2020 2020-07-12T08:22:38+03:00

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Утром в субботу, 11 июля, в Перми столкнулись два автомобиля. Как сообщили в краевой полиции, 25-летний водитель BMW-750 ехал по улице Монастырской со стороны Куйбышева в направлении Компроса, то есть по дорогу с односторонним движением навстречу основному потоку. Разумеется, такое нарушение правил дорожного движения не могло завершиться благополучно. И на Комсомольском проспекте, возле Соборной площади. BMW врезался во внедорожник Hyundai САНТА-ФЕ, который собирался повернуть с Компроса на Монастырскую.

После удара машины отблосило в разные стороны. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Hyundai. Но травмы они получили небольшие, направлены на амбулаторное лечение.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU