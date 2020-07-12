В Перми за сутки умерли 7 человек, инфицированных коронавирусом

12 Июль 2020 2020-07-12T09:54:26+03:00

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В Перми за сутки зафиксировано 7 летальных исходов: четыре человека умерли от COVID-19, еще три инфицированных коронавирусом пациента - по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, всего на 12 июля в Пермском крае скончались 159 человек, у которых был COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки диагноз коронавирус был подтвержден еще у 60 человек: – 16 мужчин, 43 женщины и одного ребенка. Общее число инфицированных в Пермском крае на 12 июля достигло 4342.

За прошедшую неделю ежедневный прирост заболевших составил: 1,4%, 1,3%, 1,3%, 2,1%,1,7%, 1,3%, 1,4%.

Всего, как сообщили в Минздраве, проходят лечение 1059 человек: 843 человека с коронавирусом, а также 216 пациентов с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19. На карантине продолжают оставаться 2616 человек.

Всего с начала эпидемии выздоровели 3340 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU