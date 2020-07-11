Вновь возникла идея объединить Пермь с Екатеринбургом и Челябинском

11 Июль 2020 2020-07-11T19:32:54+03:00

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время 11-й Почетной лекции по экономической политике памяти Егора Гайдара заявил, что экономика России в настоящее время находится в застое, сообщил сайт kp.ru. Однако, по его словам, ее темпы роста могут составить 3-5 процентов.

- Сегодня мы выросли к 1990 году всего на 30 процентов, это не много для мировой экономика. России способна иметь темпы роста в 3 и 5 процентов, у нас большие резервы. Несмотря на то, что речь о поднятии потенциала ведется много лет, к сожалению, решений не принимается в этом смысле, - сказал глава Счетной палаты.

В качестве одного из предложений по улучшению дел в экономике Алексей Кудрин выдвинул идею объединения Перми с Екатеринбургом и Челябинском.

- Можно создать крупную агломерацию мирового уровня, приближающуюся к масштабам Москвы или Петербурга вокруг Екатеринбурга. Там есть Пермь, Челябинск и другие крупные города, - привел ura.ru слова Алексея Кудрина.

ИСТОЧНИК KP.RU