Итоги расследования: Названа причина таинственной гибели людей на перевале Дятлова

11 Июль 2020 2020-07-11T14:15:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В редакции "Комсомольской правды" прошла пресс-конференция, на которой эксперты наконец назвали причины таинственной гибели туристов группы Дятлова. Об этом сообщает kp.ru. Напомним, в 1959 году девять студентов Уральского политехнического института, совершавших сложный поход по северу Свердловской области погибли при загадочных обстоятельствах. С тех пор выдвигались десятки версий о произошедшем: Перевал Дятлова: что случилось на самом деле.

После экспедиции, совершенной "Комсомольской правдой" генеральная прокуратура провела проверку причиной гибели туристов на перевале Дятлова. И вот наконец ее результат.

- Причиной гибели студентов на Северном Урале в 1959 году является лавина, - объявил на пресс-конференции представитель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. - 1 февраля группа пыталась атаковать Холатчахль, но не смогла. Они обустроили лабаз - тайник, и начали налегке подъем на перевал, который тогда был безымянным. Когда группа шла по восточному склону Холатчахля, они зашли под снежный козырек, нашли ветровую тень. Но они не знали, что эту ветровую тень создал не рельеф местности, а накопившийся снег.

Когда лавина обрушилась на заднюю часть палатки, студенты разрезали ее и выскочили наружу. Они отошли от нее на 50 метров, а потом в темноте уже не увидели палатки и не смогли вернуться в нее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перевал Дятлова: спецпроект "Комсомольской правды"

Маршрут, версии, следствие (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU