2020-07-11T12:50:29+03:00
Общество

В Пермском крае 60 новых заболевших коронавирусом

Теперь общее число инфицированных достигло 4342
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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Роспотребнадзор сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом в Пермском крае. 11 июля выявлено еще 60 заболевших. Таким образом общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4342. 6611 подтвержденых случаев заболевания за последние сутки в России.

Из 60 новых инфицированных – 16 мужчин, 43 женщины, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 19 человек, 23 человека в возрасте 45-65, 17 человек старше 65 лет

Напомним, за предыдущие сутки из больниц Прикамья были выписаны 16 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Всего на утро 11 июля общее число пермяков, выздоровевших от COVID-19, составило 3322.

Также, как сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки от коронавируса скончался один пациент, кроме того зарегистрировано еще четыре случая смерти пациентов с положительными тестами на COVID-19, хотя причина летальных случаев - другая. За все время эпидемии в Прикамье скончались 152 человека, зараженных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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