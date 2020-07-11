2020-07-11T11:55:45+03:00
Происшествия

«Разбился насмерть». 4-летний мальчик выпал в Перми из окна

Он упал с 10 этажа
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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Из-за жаркой погоды пермяки стали держать окна открытыми. Зачастую это приводит к трагедиям.

Днем в пятницу, 10 июля, в Перми погиб 4-летний мальчик. Малыш выпал из окна 10 этажа дома по проспекту Декабристов. Как сообщил «Комсомольской правде» - Пермь» источники в правоохранительных органах, мальчик скончался еще до прибытия врачей скорой помощи.

- Четырехлетний мальчик выпал из окна, навалившись на москитную сетку, - уточнили в краевой полиции.

Такие случаи, увы, нередки. Дети в возрасте от года до пяти лет, видя открытое окно, самостоятельно забираются на подоконник, а потом, опираясь на противомоскитную сетку, падают из окна вместе с ней. Ребенок подсознательно воспринимает москитную сетку как защитный барьер, опирается на нее, и происходит непоправимое.

Правила для родителей:

1. Держать окна закрытыми, если дома ребенок! Секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать последней в жизни ребенка!

2. Никогда не используйте антимоскитные сетки - дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу!

3. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!

4. Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно!

5. Никогда не ставьте мебель возле окна! Ребенок очень быстро и беспрепятственно заберется на подоконник.

6. По возможности открывайте окна сверху, а не снизу!

7. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров!

8. Если вы что-то показываете ребенку из окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду!

ИСТОЧНИК KP.RU

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