2020-07-11T09:35:15+03:00
Общество

В Перми изменилось движение трамваев

Перекрыт перекресток улиц Революции и Куйбышева
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Схема: администрация ПермиСхема: администрация Перми
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В Перми продолжаются дорожные работы на улице Революции. С субботы, 11 июля, полностью перекрыт перекресток с улицей Куйбышева. Из-за этого на два с половиной месяца изменено движение трамвая №5 «Пермь-2 – микрорайон Бахаревка».

До 30 сентября трамвай будет ходить в объезд по улицам Куйбышева, Белинского, Сибирской, Революции, Максима Горького, Петропавловской, 25-го Октября, Ленина, Куйбышева, Петропавловской и далее по маршруту следования. В обратном направлении – по улицам Петропавловской, Куйбышева, Ленина, Максима Горького, Революции, Сибирской, Белинского, Куйбышева и далее по маршруту следования.

- В это время пермяки смогут пользоваться автобусами №45 и №50, которые примут часть пассажиров трамвая №5, особенно в часы пик, - отметили в городском департаменте транспорта. - При необходимости будут добавлены рейсы.

Автомобилисты смогут объезжать перекрытый участок по улицам Луначарского и Пушкина.

А перекресток улиц Революции и Сибирской теперь открыт, трамваи N6 и N8 вернулись на свои маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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