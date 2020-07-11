2020-07-11T07:53:37+03:00
Происшествия

«Помогите найти человека». В Прикамье пропал мужчина, уехавший в лес на оранжевом велосипеде

Волонтеры с ночи ведут его поиски
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: СОЦСЕТИ
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65-летний Владимир Колесников из села Черная Краснокамского района пропал три дня назад. Утром 8 июля он уехал из дома в лес на оранжевом велосипеде «Урал» и не вернулся. Родные написали заявление в полицию. К поискам присоединились и волонтеры.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», поиски Владимира Ивановича велись всю ночь на 11 июля. С утра на прочесывание территории вышли новые люди.

Приметы Владимира Колесников: седые волосы, плотное телосложение, рост 166 см. Он был одет в темно-синий рабочий костюм, черные сапоги, на голове синяя бейсболка. Особые приметы: шрам на животе, один большой жировик на голове и много маленьких.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-то известно о местонахождении Владимира Колесникова, позвоните в полицию по номеру 02 или 102 - с мобильного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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