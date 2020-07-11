2020-07-11T07:28:06+03:00
Происшествия

«Украл, выпил, в тюрьму». В Прикамье обокрали церковную лавку

Мужчина похитил серебряные кресты
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Недолго пробыл на свободе житель Чернушинского района. Едва отбыв срок заключения, он снова отправился в колонию – за кражу серебряных крестов и образов из церковной лавки.

Как сообщили в прокуратуре Чернушинского района, ранее судимый местный житель, освободившись из мест лишения свободы, зашел днем в церковную лавку. Воспользовавшись моментом, когда за прилавком никого не было, он похитил с витрины серебряные изделия на сумму более 12 тысяч рублей и скрылся. Но ненадолго. Просмотрев записи установленной в лавке камеры видеонаблюдения, полицейские быстро установили личность вора. За кражу суд приговорил мужчину к одному году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В общем, по классике: «Украл, выпил, в тюрьму».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хроники коронавируса: в Перми выписали 16 человек
«Помогите найти человека». В Прикамье пропал мужчина, уехавший в лес на оранжевом велосипеде
«Украл, выпил, в тюрьму». В Прикамье обокрали церковную лавку
Специалисты Центра медицинской профилактики рассказали, как оградить свой организм от инфекций
«Будет четыре остановки». Из центра Перми до Закамска собираются пустить скоростные электрички «Ласточка»
Пермяки, застрявшие на 5 месяцев в Барселоне, просят помочь им вернуться домой
«Это будет самое неприятное событие года». Максим Кис рассказал в соцсети о вариантах объезда закрытого перекрестка в Перми
Депутаты-азотчики поддерживают участников конкурса цветников
В Пермском крае в новые квартиры переехали больше 1000 жителей аварийных домов
В Пермском крае выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
Алексей Колясников назначен техническим директором – главным инженером ОСП «Пермская» ООО «Пермская сетевая компания»
В Перми с крыши девятиэтажного дома упал молодой мужчина
В Пермском крае иномарка сбила 14-летнюю школьницу на мопеде