«Украл, выпил, в тюрьму». В Прикамье обокрали церковную лавку

11 Июль 2020 2020-07-11T07:28:06+03:00

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Недолго пробыл на свободе житель Чернушинского района. Едва отбыв срок заключения, он снова отправился в колонию – за кражу серебряных крестов и образов из церковной лавки.

Как сообщили в прокуратуре Чернушинского района, ранее судимый местный житель, освободившись из мест лишения свободы, зашел днем в церковную лавку. Воспользовавшись моментом, когда за прилавком никого не было, он похитил с витрины серебряные изделия на сумму более 12 тысяч рублей и скрылся. Но ненадолго. Просмотрев записи установленной в лавке камеры видеонаблюдения, полицейские быстро установили личность вора. За кражу суд приговорил мужчину к одному году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В общем, по классике: «Украл, выпил, в тюрьму».

ИСТОЧНИК KP.RU