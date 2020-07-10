Специалисты Центра медицинской профилактики рассказали, как оградить свой организм от инфекций

10 Июль 2020 2020-07-10T18:01:15+03:00

Больше всего острым кишечным заболеваниям подвержены люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медики предупреждают, что в разгар лета пищевые отравления и острые кишечные инфекции становятся лидерами среди инфекционных заболеваний

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В разгар лета пищевые отравления и острые кишечные инфекции становятся лидерами среди инфекционных заболеваний. Высокая температура воздуха вызывает ускоренное размножение вредоносных микроорганизмов в продуктах и воде, создавая повышенную опасность заражения.

К сожалению, многие люди пренебрегают правилами личной гигиены, сетуя на то, что неоднократно их нарушали и это не имело последствий. Но именно летом, попадая в продукты питания, некоторые болезнетворные микроорганизмы размножаются с огромной скоростью и быстро достигают того количества, которое с успехом прорывает защитные барьеры желудочно-кишечного тракта.

Практически все возбудители кишечных инфекций чрезвычайно живучи, а опасность их в том, что зараженные микробами продукты не изменяют ни внешнего вида, ни цвета, ни запаха, ни вкуса. В организм здорового человека эти возбудители попадают через рот вместе с пищей, водой или через грязные руки. Как правило, заболевание протекает остро, может повыситься температура, появиться жидкий стул, боли в животе, тошнота, рвота, слабость.

Больше всего острым кишечным заболеваниям подвержены люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Наиболее чувствительны к подобным инфекциям дети и пожилые люди.

Специалисты Центра медицинской профилактики дали ряд рекомендации, которые помогут оградить ваш организм от инфекции:

- Мойте руки перед едой и после посещения туалета;

- приобретая продукт, обратите внимание на условия реализации и сроки годности;

- не приобретайте продукты сомнительного качества, не стесняйтесь спрашивать у продавца сертификат;

- все скоропортящиеся продукты храните в холодильнике;

- не покупайте разрезанные арбузы и дыни;

- в летний период воздержитесь от употребления кондитерских изделий с белковым кремом;

- тщательно промывайте фрукты и овощи кипяченой водой, а зелень лучше замочить на 5-7 минут в слабосолевом растворе;

- не используйте для мытья продуктов воду из открытых водоемов;

- салаты из свежих овощей храните не более трех часов;

- сырое мясо и рыбу храните отдельно от готовых блюд;

- не приобретайте продукты питания в местах, не предназначенных для торговли (например, у обочин дорог);

- пейте только кипяченую или бутилированную воду.

ИСТОЧНИК KP.RU