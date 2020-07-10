Специалисты Центра медицинской профилактики рассказали, как оградить свой организм от инфекций
В разгар лета пищевые отравления и острые кишечные инфекции становятся лидерами среди инфекционных заболеваний. Высокая температура воздуха вызывает ускоренное размножение вредоносных микроорганизмов в продуктах и воде, создавая повышенную опасность заражения.
К сожалению, многие люди пренебрегают правилами личной гигиены, сетуя на то, что неоднократно их нарушали и это не имело последствий. Но именно летом, попадая в продукты питания, некоторые болезнетворные микроорганизмы размножаются с огромной скоростью и быстро достигают того количества, которое с успехом прорывает защитные барьеры желудочно-кишечного тракта.
Практически все возбудители кишечных инфекций чрезвычайно живучи, а опасность их в том, что зараженные микробами продукты не изменяют ни внешнего вида, ни цвета, ни запаха, ни вкуса. В организм здорового человека эти возбудители попадают через рот вместе с пищей, водой или через грязные руки. Как правило, заболевание протекает остро, может повыситься температура, появиться жидкий стул, боли в животе, тошнота, рвота, слабость.
Больше всего острым кишечным заболеваниям подвержены люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Наиболее чувствительны к подобным инфекциям дети и пожилые люди.
Специалисты Центра медицинской профилактики дали ряд рекомендации, которые помогут оградить ваш организм от инфекции:
- Мойте руки перед едой и после посещения туалета;
- приобретая продукт, обратите внимание на условия реализации и сроки годности;
- не приобретайте продукты сомнительного качества, не стесняйтесь спрашивать у продавца сертификат;
- все скоропортящиеся продукты храните в холодильнике;
- не покупайте разрезанные арбузы и дыни;
- в летний период воздержитесь от употребления кондитерских изделий с белковым кремом;
- тщательно промывайте фрукты и овощи кипяченой водой, а зелень лучше замочить на 5-7 минут в слабосолевом растворе;
- не используйте для мытья продуктов воду из открытых водоемов;
- салаты из свежих овощей храните не более трех часов;
- сырое мясо и рыбу храните отдельно от готовых блюд;
- не приобретайте продукты питания в местах, не предназначенных для торговли (например, у обочин дорог);
- пейте только кипяченую или бутилированную воду.
ИСТОЧНИК KP.RU