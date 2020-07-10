«Будет четыре остановки». Из центра Перми до Закамска собираются пустить скоростные электрички «Ласточка»

10 Июль 2020 2020-07-10T17:16:57+03:00

Ежедневно будет курсировать не менее 6 поездов

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В Перми прошло совещание по поводу запуска нового скоростного железнодорожного маршрута «Пермь ll – Закамск».

- На первом этапе по маршруту будут ездить 6 электропоездов «Ласточка», - сообщили в краевом правительстве. - Конечной остановкой станет станция Химград, которую оборудуют в начале улицы Химградской.

Где будут останавливаться скоростные электрички?

- В рамках проекта запланировано строительство четырех остановочных пунктов: «Химград», «Ласьвинская», «Сысольская», «Светлогорская», - рассказали в правительстве. - Их наименования повторяют названия улиц, возле которых появятся остановки. Администрация Перми возьмет на себя обустройство уличной инфраструктуры: остановок общественного транспорта, освещения, переходов и подходов к остановочным пунктам.

Не исключено, что часть пути «Ласточки» будут проходить по железнодорожной ветке Пермского порохового завода. Такой вариант обсуждался на совместном совещании с представителями Минпромторга РФ, «РЖД», администрации Перми, ФКП «Пермский пороховой завод» и ряда других ведомств.»). Представители оборонного предприятия заявили, что готовы передать ведомственные пути железнодорожникам при условии, что пассажирское сообщение не помешает ввозу на завод сырья и вывозу готовой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU