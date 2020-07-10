2020-07-10T14:27:15+03:00
Общество

Пермяки, застрявшие на 5 месяцев в Барселоне, просят помочь им вернуться домой

Они готовы оплатить переезд
Андрей МАТЛИН
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Пляжи в Испании опустели.Пляжи в Испании опустели.Фото: Юлия СМИРНОВА
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В редакцию «Комсомольской правды» с просьбой о помощи обратилась Оксана Вязьмикина. Ее четырехлетний сын и ее мать надолго застряли из-за коронавируса за границей. Сейчас их перевезли в Москву, где они проходят обсервацию.

- 9 июля на вывозном рейсе Барселона-Москва приехала моя 63-летняя мама и мой 4-летний сын, - пишет Оксана. - Пять месяцев они не могли выехать домой из-за пандемии и только благодаря российскому консулу это, наконец, удалось! Пермячка просит, чтобы краевые власти помогли им переехать в Пермь, тогда они смогли бы проходить обсервацию дома.

- Сегодня на вывозном рейсе из США ещё прилетят пермяки, а также прибудут на авиарейсе из Испании, из Аликанте, - пишет она. - Целая группа людей просит помощи за свои средства добраться домой!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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