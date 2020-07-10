«Это будет самое неприятное событие года». Максим Кис рассказал в соцсети о вариантах объезда закрытого перекрестка в Перми

10 Июль 2020 2020-07-10T13:27:39+03:00

В Пермской дирекции дорожного движения предупредили, что неудобства продлятся несколько месяцев

Изменить размер текста: A A

Руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис на своей странице в Фейсбук прокомментировал закрытие одного из перекрестков в центре Перми.

- Ближайшие месяцы нам предстоит пережить самое неприятное по своим последствиям перекрытие дорог в 2020 году, - напомнил Максим Кис. - Речь идет о полном закрытии для движения перекрестка ул.Революции и ул.Куйбышева.

Из-за подземных коммуникаций, проходящих через весь перекресток, и строительства бетонного основания под трамвайные рельсы выполнить работы без полного прекращения движения со всех направлений нельзя.

Варианты объезда для водителей понятны:

- с площади ЦКР – по ул.Попова на ул.Луначарского;

- по ул.Куйбышева со стороны ул.Ленина – на ул.Луначарского (налево) или ул.Пушкина (направо);

- по ул.Куйбышева со стороны ул.Белинского – на ул.Глеба Успенского или ул.Механошина.

Кварталы, примыкающие к зоне закрытия, станут тупиковыми, на них будет организовано двухстороннее движение для подъезда к домам.

Движение планируется перекрыть с 11 июля. Первая неделя ожидается самая сложная – будет происходить перераспределение транспортных потоков. Пермская дирекция дорожного движения будет вести круглосуточный мониторинг и корректировать работу светофоров для минимизации заторов.

После окончания работ участок ул.Революции от Куйбышева до Компроса будет открыт в двухстороннем режиме.

Посетители страницы Максима Киса попросили уточнить некоторые детали.

- На Пушкина останется полоса для маршрутных транспортных средств в сторону Компроса, - ответил он. - Двухсторонним станет тупиковый участок ул.Революции в районе автовокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU