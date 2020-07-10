2020-07-10T12:45:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Пермском крае выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

Также за прошедшие сутки в регионе от COVID-19 умер 1 пациент
Виктор Правдин
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​Общее число заболевших составило 4282​Общее число заболевших составило 4282Фото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки в Пермском крае выявили 57 новых случаев заражения COVID-19: 47 человек проходят лечение в больницах, 10 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 57 новых инфицированных – 27 мужчины, 29 женщин и ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 18 человек, 27 человек в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет.

За прошедшие сутки также зарегистрировано 6 смертей. От коронавируса умер 1 инфицированный пациент. Также, умерли 5 пациентов по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 89 летальных исходов от COVID-19. Еще 58 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Пермском крае с начала пандемии и на 10 июля 2020 года составило 4282.

ИСТОЧНИК KP.RU

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