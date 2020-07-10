В Перми с крыши девятиэтажного дома упал молодой мужчина

Общежитие на Народовольческой. Фото: 2gis.ru

Один из жильцов девятиэтажного общежития на улице Народовольческой, 46 в Перми заметил вчера вечером, 9 июля, как мимо окна его комнаты, расположенной на третьем этаже, пролетел человек. Он выглянул наружу и увидел, что на козырьке лежит без движения молодой мужчина. Пермяк тут же позвонил по тревожному телефону.

Прибывшие на место ЧП спасатели городской службы спасения с помощью носилок достали упавшего на козырек человека через окно на первом этаже.

- Когда мы передавали его бригаде скорой помощи, он еще дышал, - сообщили они. – Предположительно, он упал с крыши девятиэтажного здания.