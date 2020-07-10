2020-07-10T07:43:53+03:00
Происшествия

В Пермском крае иномарка сбила 14-летнюю школьницу на мопеде

Девочку увезли в больницу
Андрей МАТЛИН
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По факту аварии возбудили расследование.По факту аварии возбудили расследование.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Вчера днем, 9 июля, произошло ДТП с участием несовершеннолетней девушки. 47-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» сбил мопед, на котором по обочине ехала 14-летняя школьница.

- Эта авария произошла в Александровском районе на дороге КунгурСоликамск – село Усть-Игум, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. – По ней ехал автомобиль «Шевроле Лачетти», колторым управлял житель села Карьер-Известняк. На 7 километре трассы машина столкнулась мопедом «Венто», который двигался в попутном направлении. В результате ДТП 14-летняя пассажирка двухколесного транспортного средства с травмами головы, рук и ног госпитализирована в больницу. По факту аварии возбуждено административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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