Прикамью для борьбы с коронавирусом передали 29 автомобилей «Скорой»

10 Июль 2020 2020-07-10T07:28:44+03:00

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Три десятка реанимобилей для борьбы с коронавирусной инфекцией приобрели для Пермского края на средства резервного фонда Правительства России. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

20 автомобилей марки «Ford» уже распределили по лечебным учреждениям региона.

- 5 из них направили на Пермскую станцию скорой медицинской помощи, по 4 машины – на станцию скорой помощи в Березниках и Кунгуре, по 2 машины – на станции в Соликамске и в Чусовом, 3 машины переданы на станцию Скорой помощи в Чайковском, - сообщили в министерстве здравоохранения. - В понедельник будут переданы еще 9 автомобилей марки "Газель". Их передадут в Большесосновскую, Верещагинскую, Карагайскую, Нытвенскую, Оханскую и Осинскую центральные районные больницы, а также в больницу Коми-Пермяцкого округа и в Северную больницу Коми-Пермяцкого округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU