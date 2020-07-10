В МЧС Прикамья предупредили об аномальной жаре и грозах
Рекорд аномально жаркой для Прикамья погоды, установленный вчера, будет побит уже сегодня.
В ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили прикамцев об аномальной жаре и грозах.
- Дневная температура воздуха в пятницу, 10 июля, ожидается до +35 градусов, - привели спасатели данные прогноза синоптиков. - Днем будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. При грозе порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.
Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ предполагают, что воздух сегодня может прогреться и до 36 градусов – в районе Кунгура и Лысьвы. Такой жары даже в июле прикамцы не испытывали уже давно – с 1954 года.
ИСТОЧНИК KP.RU