2020-07-09T19:38:28+03:00
Происшествия

Пермский краевой суд отменил приговор по делу о покушении на убийство

Основанием стали вновь открывшиеся обстоятельства
Алена ОВЧИННИКОВА
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Вышестоящая инстанция отменила решение районного суда.Вышестоящая инстанция отменила решение районного суда.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По заключению прокурора пермский краевой суд отменил приговор в отношении двух пермяков, обвиняемых в совершении особо тяжкого преступления.

17 октября 2016 года Свердловский районный суд Перми вынес приговор в отношении двух жителей Перми, обвиняемых в покушении на убийство потерпевшего. За совершение особо тяжкого преступления они были приговорены к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Преступление они якобы пытались совершить в 2015 году в отношении потерпевшего - молодого мужчины. Не так давно выяснилось, что ряд доказательств были сфальсифицированы следователями следственного комитета, которые вели расследование этого уголовного дела.

- За совершение противоправных деяний должностные лица осуждены и уволены из правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры. - В связи с вновь открывшимися обстоятельствами суд согласился с позицией прокуратуры и отменил приговор районного суда. Судебное решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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