В Пермском крае будут судить трех налетчиков, которые ограбили ювелирный магазин на миллион рублей

9 Июль 2020 2020-07-09T19:17:09+03:00

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В Пермском крае будут судить трех налетчиков, которые ограбили ювелирный магазин в Кизеле на один миллион рублей.

- 27 декабря 2019 года трое злоумышленников совершили разбойное нападение на ювелирный магазин, расположенный в центре Кизела, - сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры. – В вечернее время, вооружившись травматическим пистолетом они подъехали к магазину на автомобиле. Один из соучастников остался в салоне, а двое других, надев маски, ворвались в ювелирный магазин и, угрожая оружием женщинам - продавцам, похитили ювелирные изделия на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении обвиняемых завершено и направлено в Кизеловский городской суд. Максимальное наказание, которое может им грозить - лишение свободы сроком до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU