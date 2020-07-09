2020-07-09T18:56:56+03:00
Происшествия

«Уехал в лес на велосипеде». В Пермском крае ищут пропавшего мужчину

Ориентировки с его фото появились в соцсетях
Алена ОВЧИННИКОВА
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Мужчина уехал в лес на велосипеде с оранжевой рамой и пропал. Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой.Мужчина уехал в лес на велосипеде с оранжевой рамой и пропал. Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой.
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В Краснокамске пропал 66-летний Владимир Иванович Колесников. 8 июля рано утром он уехал в лес на велосипеде с оранжевой рамой. С тех пор о судьбе мужчины ничего не известно. Спустя сутки родные пропавшего обратились в полицию и к волонтерам.

- Около шести утра 8 июля Владимир Колесников уехал на велосипеде с оранжевой рамой из дома по адресу: Краснокамский городской округ, село Черная, улица Клубная,13, - сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой. – Мужчина нуждается в медицинской помощи. Просьба сообщать информацию о нем в ближайшее отделение полиции или по телефонам (342) 204-49-04 или 102.

Приметы: рост 166 см., плотного телосложения, глаза карие, волосы седые.

Был одет: темно-синий рабочий костюм, синяя бейсболка, черные резиновые сапоги.

На поиски мужчины выезжают экипажи. Место сбора: Краснокамский район, с. Черное, ул. Клубная, 13. Воемя сбора: 22.30. Форма одежды: яркая, удобная. С собой по возможности взять: свистки, рации, жилеты, фонари, вода, горячий чай, перекус.

Координатор: Галина Симакова - 8 982 467 65 83

Инфорг: Светлана Двинянинова - 8 922 332 13 00

ИСТОЧНИК KP.RU

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