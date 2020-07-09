2020-07-09T17:26:40+03:00
Общество

Почти три миллиона рублей получили в 2020 году охотники Пермского края за добычу волка

С начала года охотники отстрелили 161 особь
Алена ОВЧИННИКОВА
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Всего с начала года в Пермском крае охотники отстрелили 161 волка.Всего с начала года в Пермском крае охотники отстрелили 161 волка.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В краевом Минприроды сообщили, что во втором квартале 2020 года 23 охотника из Пермского края получили денежное поощрение за добычу 46 особей волка. Общая сумма, выплаченная им, составила 920 тыс. рублей, по 20 тысяч за добычу одного волка.

Эти деньги были выплачены после того, как специальная комиссия министерства рассмотрела заявления от граждан.

В первом квартале 2020 года эта сумма составила 1,8 миллионов рублей. По 20 тысяч рублей получили 36 охотников за добычу волка в целях регулирования их численности на территории Пермского края.

А всего с начала года в Пермском крае был добыт 161 волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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