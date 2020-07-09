Бородатый пермский велосипедист в желтом шлеме подобрал чужой кошелек и попал на видеокамеру

9 Июль 2020 2020-07-09T19:15:26+03:00

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В Перми полиция разыскивает по подозрению в краже велосипедиста. Он подобрал кошелек, который обронил незадачливый пермяк, выходя из супермаркета на Шоссе Космонавтов, 188. В портмоне лежали паспорт и 15 тысяч рублей.

По закону велосипедист должен был отнести находку в полицию или передать сотрудникам супермаркета, но он этого не сделал. Тем самым совершив преступление – кражу, за которую полагается до 2 лет лишения свободы. К несчастью для велосипедиста, его зафиксировали сразу две видеокамеры: одна на улице, другая, во всех подробностях, в супермаркете возле кассы. Видно, что бородатый байкер одет в дорогую спортивную одежду, на его голове – желтый велосипедный шлем.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Сыщики устанавливают личность велосипедиста. На вид ему 30-35 лет, имеет бороду. Был одет в костюм черного цвета, на голове велошлем черного цвета с желтыми вставками, на руках желтые перчатки. Всех, кому что-либо известно о личности этого человека, просят обратиться в ближайший отдел полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/789618" frameborder="0"></iframe> В Перми полицейские ищут бородатого велосипедиста в желтом шлеме.

ИСТОЧНИК KP.RU