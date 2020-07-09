2020-07-09T13:42:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Три пермяка приехали в Севастополь на отдых и заболели там коронавирусом

Вместо купания в море они будут проходить лечение в больнице
Алена ОВЧИННИКОВА
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Вместо купания в море заболевшие COVID-19 пермяки будут проходить лечение в больнице.Вместо купания в море заболевшие COVID-19 пермяки будут проходить лечение в больнице.Фото: Лидия Коробкова
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9 июля у трех пермяков, приехавших отдыхать в Севастополь, был выявлен коронавирус. О произошедшем в оперативных сводках сообщил официальный портал правительства Севастополя.

- По состоянию на утро 9 июля зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19. Заболевшие – молодые люди, приехавшие в Севастополь на отдых из Пермского края, - говорится в сообщении.

Заболевшие пермяки были госпитализированы в отделение для оказания медпомощи инфицированным COVID-19. Сейчас вместо отдыха и купания на море они будут проходить лечение в больнице.

Напомним, с 15 июня туристический сезон в Севастополе открыт для отдыхающих. Туристам из любых регионов России разрешено отдыхать при условии въездного тестирования на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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