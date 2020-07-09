Улицу Карпинского в Перми будут перекрывать каждые выходные

9 Июль 2020 2020-07-09T13:40:45+03:00

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В Перми продолжается реконструкция улицы Карпинского. Каждые выходные до конца лета движение на улице Карпинского будет перекрываться попеременно на разных участках.

Это необходимо чтобы проложить кабельную канализацию, с помощью которой все сети наружного освещения, интернета будут убраны под землю. Также подрядчик приступил к переустройству теплосети на пересечении улиц Карпинского и Советской Армии. Ведутся работы по устройству дождевой канализации сразу на двух участках – со стороны улицы Свиязева и со стороны улицы Советской Армии.

До 30 октября на участке улицы Карпинского будет временно ограничено движение всех видов транспорта. Движение осуществляется по двум полосам - по одной в каждом направлении.

До 20 октября с 0.00 до 6.00 ограничивается движение транспорта по улице Карпинского поочередно на участках от улицы Советской Армии до улицы Рязанской и от улицы Рязанской до улицы Архитектора Свиязева. Объезд закрытых участков возможен по улицам Архитектора Свиязева, Леонова, Рязанской, Шахтерской, Советской Армии, проспекту Декабристов.

В ближайшие выходные, 11-12 июля, движение на отдельных участках будет полностью перекрыто, как и все последующие выходные до конца лета на участке улицы Карпинского от улицы Рязанской до улицы Советской Армии с 0.00 субботы до 5.30 понедельника.

В выходные дни с 18 по 20 июля, с 1 по 3 августа, с 15 по 17 августа, с 29 по 31 августа также с 0.00 субботы до 5.30 понедельника будет временно прекращено движение всех видов транспорта по улице Карпинского на участке от улицы Архитектора Свиязева до улицы Рязанской.

Также с 11 июля по 28 августа будет временно ограничено движение транспорта по улице Архитектора Свиязева от дома по адресу: улица Карпинского, 115/3 до улицы Карпинского.

ИСТОЧНИК KP.RU