В Пермском университете сменили ректора

9 Июль 2020 2020-07-09T11:34:27+03:00

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Стало известно о назначении Дмитрия Красильникова врио ректора ПГНИУ.

- Да, это действительно так, приказом министра науки и высшего образования, временно исполняющим обязанности ректора ПГНИУ назначен Дмитрий Георгиевич Красильников, - сообщили в пресс-службе университета.

Справка «КП»

Дмитрий Георгиевич Красильников - доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления. Красильников сменил на посту ректора доктора физико-математических наук Игоря Макарихина, руководившего университетом с 2010 года.

Также Дмитрий Георгиевич является председателем общественной палаты Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU