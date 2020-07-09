В Пермском университете сменили ректора
Стало известно о назначении Дмитрия Красильникова врио ректора ПГНИУ.
- Да, это действительно так, приказом министра науки и высшего образования, временно исполняющим обязанности ректора ПГНИУ назначен Дмитрий Георгиевич Красильников, - сообщили в пресс-службе университета.
Справка «КП»
Дмитрий Георгиевич Красильников - доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления. Красильников сменил на посту ректора доктора физико-математических наук Игоря Макарихина, руководившего университетом с 2010 года.
Также Дмитрий Георгиевич является председателем общественной палаты Пермского края.
ИСТОЧНИК KP.RU