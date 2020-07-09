В Пермском крае 14 сотрудникам полиции объявлены выговоры
Они внесли недостоверные сведения о доходах и недвижимости
14 полицейских привлечены к дисциплинарной ответственности.
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14 сотрудников внутренних дел Лысьвенского района представили неполные и недостоверные сведения о своих доходах и недвижимости, а также своих супругов и несовершеннолетних детей. Факты выявила Прокуратура Пермского края в ходе проверки.
- По результатам проверки прокурором начальнику ОМВД России по Лысьвенскому городскому округу внесено представление, - сообщает Прокуратура Пермского края. - Отделом полиции приняты меры по устранению нарушений, служащие МВД привлечены к дисциплинарной ответственности - им объявлены выговоры.
ИСТОЧНИК KP.RU