В Пермском крае 14 сотрудникам полиции объявлены выговоры

9 Июль 2020 2020-07-09T11:12:04+03:00

Они внесли недостоверные сведения о доходах и недвижимости

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14 сотрудников внутренних дел Лысьвенского района представили неполные и недостоверные сведения о своих доходах и недвижимости, а также своих супругов и несовершеннолетних детей. Факты выявила Прокуратура Пермского края в ходе проверки.

- По результатам проверки прокурором начальнику ОМВД России по Лысьвенскому городскому округу внесено представление, - сообщает Прокуратура Пермского края. - Отделом полиции приняты меры по устранению нарушений, служащие МВД привлечены к дисциплинарной ответственности - им объявлены выговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU