2020-07-09T09:53:44+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

С 15 июля группа компаний ПЗСП повышает цены на квартиры

Повышение цен коснется квартир в новом доме комфорт-класса от группы компаний ПЗСП по ул. Адмирала Ушакова, 65. Также в июле стартуют продажи квартир во второй очереди этого дома
Виктор Правдин
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срок сдачи первой и второй очередей дома запланирован на 1 квартал 2022 года. Фото: ПЗСПсрок сдачи первой и второй очередей дома запланирован на 1 квартал 2022 года. Фото: ПЗСП
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Новый большой дом по ул. Ушакова, 65 – уникальный проект группы компаний ПЗСП. Одна из особенностей дома – пристроенный магазин. Другое важное преимущество – крытая многоуровневая стоянка, расположенная над магазином, для комфортного размещения личного автотранспорта жителей. Кроме того, проектирование многоуровневой парковки позволит сохранить больше места для благоустройства детской игровой площадки.

Все квартиры в новостройке - повышенной комфортности. Здесь не будет маленьких квартир-студий, в каждой квартире предусмотрены места хранения: шкаф-купе или гардеробная, просторные лоджии, в больших квартирах – два санузла. По традиции застройщик сдает дома с полной отделкой «под ключ»: современные обои и напольные покрытия светлых тонов, надёжные входные и межкомнатные двери, вся необходимая сантехника. Покупателям квартир в доме не придется делать дополнительных вложений.

Все квартиры в новостройке - повышенной комфортности. Фото: ПЗСП

Все квартиры в новостройке - повышенной комфортности. Фото: ПЗСП

Отметим, что срок сдачи первой и второй очередей дома запланирован на 1 квартал 2022 года. Сейчас квартиры здесь можно приобрести по привлекательной цене от 2020 тыс. руб.

Как отмечают в отделе недвижимости ПЗСП, во второй половине июля открываются продажи квартир во второй очереди дома по ул. Адмирала Ушакова, 65. Квартиры здесь будут продаваться уже по новой цене. Поэтому сейчас у клиентов есть отличная возможность приобрести хорошую квартиру в доме комфорт-класса и при этом сэкономить.

Подробную информацию об изменении цен, а также о действующих акциях на квартиры от застройщика можно уточнить по телефону горячей линии ПЗСП: 8-800-300-7977.

*Проектная документация доступна на сайте. Застройщик: ООО «Спецстрой Водники».

ИСТОЧНИК KP.RU

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