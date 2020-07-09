2020-07-09T09:14:01+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники произошла остановка производства

Такое решение компания приняла из-за резкого превышения содержания хлоридов кальция в реке Кама
Виктор Правдин
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«УРАЛХИМ» обратился в природоохранные органы власти с просьбой незамедлительно провести расследование данного инцидента и установить причину загрязнения Камы«УРАЛХИМ» обратился в природоохранные органы власти с просьбой незамедлительно провести расследование данного инцидента и установить причину загрязнения КамыФото: Василий Вахрин
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Компания «УРАЛХИМ» приняла решение остановить работу филиала «Азот» (г. Березники, Пермский край) из-за резкого превышения содержания хлоридов кальция в реке Кама, откуда осуществляет забор воды для производства удобрений.

Загрязнение водного объекта, которое фиксируется в течение 7 и 8 июля 2020 года, угрожает безопасной работе технологического оборудования завода. «УРАЛХИМ» обратился в природоохранные органы власти с просьбой незамедлительно провести расследование данного инцидента и установить причину загрязнения Камы.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники является водопользователем и использует речную воду для производственных целей. Забор воды осуществляется из поверхностного водного объекта – части Камского водохранилища на р. Кама на основании договора водопользования, заключенного с Камским бассейновым водным управлением

Федерального агентства водных ресурсов (Камским БВУ). Содержание хлоридов кальция в воде строго регламентировано как нормативно-правовыми актами, так и внутренними технологическими регламентами и контролируется аккредитованной лабораторией филиала «Азот». 7 июля в связи с многократным превышением содержания хлоридов в камской воде, возникновением опасности выхода из строя основного технологического оборудования, а также в целях снижения угрозы аварийной остановки производства, в филиале «Азот» принято решение остановить работу производственных мощностей. Вследствие вынужденной остановки филиал «Азот» несет значительные убытки.

Руководством «УРАЛХИМ» принято решение о направлении обращений в Березниковскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Росприроднадзора по Пермскому краю, Западно-Уральское управление Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Пермскому краю, Администрацию г. Березники с целью принятия срочных мер по нормализации ситуации, проведения соответствующих проверочных мероприятий на предмет установления факта нарушения действующего законодательства и привлечения к ответственности виновных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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