Пермское предприятие «Азот» закрыли
В Пермском крае, компания «Уралхим» остановила работу филиала «Азот» в Березниках, из-за резкого превышения содержания хлоридов кальция в Каме.
Компания разместила официальный пресс-релиз на сайте, в котором сообщает:
«Из Камы осуществляет забор воды для производства удобрений. Загрязнение водного объекта, которое фиксируется в течение 7 и 8 июля 2020 года, угрожает безопасной работе технологического оборудования завода. «УРАЛХИМ» обратился в природоохранные органы власти с просьбой незамедлительно провести расследование данного инцидента и установить причину загрязнения Камы».
Компания направила обращение в Березниковскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Росприроднадзора по Пермскому краю, Западно-Уральское управление Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Пермскому краю, Администрацию г. Березники для проверки и возможного установления нарушений.
- На предприятие отправлено требование о предоставлении информации Березниковской межрайонной Природоохранной прокуратурой, - сообщили в Прокуратуре Пермского края. - Надзорных мероприятий в их отношении пока не проводятся.
СПРАВКА «КП»
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» - единственное предприятие России, выпускающее высшие алифатические амины, кристаллический нитрит-натрия, натриевую и калиевую селитры.
ИСТОЧНИК KP.RU