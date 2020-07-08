2020-07-08T16:20:57+03:00
Происшествия

Пермское предприятие «Азот» закрыли

Произошло резкое превышение содержания хлоридов кальция в Каме
Анна Маркова
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Прокуратура пока изучает документацию по данному вопросу.Прокуратура пока изучает документацию по данному вопросу.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае, компания «Уралхим» остановила работу филиала «Азот» в Березниках, из-за резкого превышения содержания хлоридов кальция в Каме.

Компания разместила официальный пресс-релиз на сайте, в котором сообщает:

«Из Камы осуществляет забор воды для производства удобрений. Загрязнение водного объекта, которое фиксируется в течение 7 и 8 июля 2020 года, угрожает безопасной работе технологического оборудования завода. «УРАЛХИМ» обратился в природоохранные органы власти с просьбой незамедлительно провести расследование данного инцидента и установить причину загрязнения Камы».

Компания направила обращение в Березниковскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Росприроднадзора по Пермскому краю, Западно-Уральское управление Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Пермскому краю, Администрацию г. Березники для проверки и возможного установления нарушений.

- На предприятие отправлено требование о предоставлении информации Березниковской межрайонной Природоохранной прокуратурой, - сообщили в Прокуратуре Пермского края. - Надзорных мероприятий в их отношении пока не проводятся.

СПРАВКА «КП»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» - единственное предприятие России, выпускающее высшие алифатические амины, кристаллический нитрит-натрия, натриевую и калиевую селитры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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