2020-07-08T14:32:16+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Специалисты Центра медицинской профилактики рассказали, как правильно работать в огороде, чтобы не навредить здоровью

Работа на даче - это большое испытание для организма, который за зиму отвык от физической активности
Виктор Правдин
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИНФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лето и тепло не заставило себя долго ждать, и конечно, вдохновившись погодой, большинство пермяков отправляются на дачи, где можно с удовольствием наслаждаться природой, уединением и отвлечься от будничной суеты. Но всем мы знаем, что дача- это не только отдых, но и посадки… А ведь это большое испытание для организма, который за зиму отвык от физической активности.

Специалисты Центра медицинской профилактики рассказали о правилах, которые помогут сохранить ваше здоровье:

- Пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания, перед наступлением дачного сезона необходимо посетить своего лечащего врача, чтобы доктор назначил необходимую терапию, соответствующую заболеванию, возрасту и предстоящим нагрузкам.

- «Перед тем, как взяться за лопату, сделайте небольшую разминку: наклоны вперед-назад, махи руками, повращайте шеей.

- При малейшей усталости и ощущении напряжения в спине необходимо уйти в тёплое помещение, лечь на твёрдую поверхность и постараться полностью расслабиться. Затем, вытянув руки над головой, потянуться. Это позволит снять напряжение с мышц и восстановить кровоток.

- Все работы на даче необходимо проводить либо ранним утром (до наступления жары), либо вечером, а вот днём, желательно, отдыхать в хорошо проветриваемом помещении.

- В самое жаркое время суток носите головные уборы и светлую одежду из натуральных тканей. Прежде, чем отправиться на улицу, нанесите на кожу солнцезащитный крем не менее 25-30 единиц.

- Для предупреждения перегревания, пейте воду, освежайте влажной салфеткой лицо и тело.

- Дачникам, имеющим какие-либо заболевания сердца, необходимо брать с собой тонометр и постоянно контролировать давление и пульс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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