В Прикамье новый всплеск заболеваемости COVID-19

8 Июль 2020 2020-07-08T10:41:28+03:00

Всего с начала пандемии в регионе 4155 заболевших COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Пермском крае за минувшие сутки выявили 86 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в регионе 4155 заболевших COVID-19.

Из нового числа заболевших 57 человек проходят лечение в больницах, 29 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Ежесуточный прирост больных составил 2.1%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,1 (на 7 июля – 0,96). - Сегодня среди новых инфицированных у 50% зараженных (43 человека) контакт не установлен, - сообщает Минздрав Пермского края. Эти данные показывают, что даже сейчас жителям Прикамья стоит сохранять бдительность и использовать средства индивидуальной защиты. Также, не забывайте сохранять социальную дистанцию 1,5-2 метра, чаще мойте руки и соблюдайте общие правила гигиены.

Из 86 новых инфицированных - 30 мужчин, 52 женщины, 4 ребенка (2 мальчика и 2 девочки). Младше 45 лет - 30 человек, 34 человека в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU