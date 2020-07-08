У 5,4% жителей Прикамья есть иммунитет к коронавирусной инфекцией
В Пермском крае стали делать больше исследований на антитела к COVID-19, почти в 3 раза.
В регионе проведено почти 23 тысячи тестов на антитела, у 5,4% жителей есть иммунитет к новой коронавирусной инфекцией, - сказал заседании Оперштаба по противодействию коронавирусу главный санитарный врач Прикамья, руководитель регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев.
Ну утро, 8 июля, в Пермском крае выявлено 4069 случаев заболевания коронавирусом. Из них 2941 - выздоровели. Еще 2356 - на карантине по предписанию главного санитарного врача.
ИСТОЧНИК KP.RU
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